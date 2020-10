V Komořanech dojde k omezení dodávek elektřiny

Společnost ČEZ Distribuce informuje o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v Mostě-Komořanech dne 9. a 10. listopadu, vždy od od 7:30 do 15 hodin, a to v lokalitě Most – Komořany, č.p. 1016, 3487.

Přerušení dodávky elektřiny je plánované pouze v nezbytně nutném rozsahu. Hlavním důvodem jsou práce spojené se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Aktuální informace najdete vždy na webu www.cezdistribuce.cz v sekci Odstávky (po otevření zadejte níže slovo „Most“ do příslušné kolonky).

Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.

Společnost ČEZ Distribuce děkuje za vstřícnost a pochopení.