Mostecký Domov Alzheimer čelí epidemii koronaviru, v úterý začnou pomáhat profesionální hasiči

Mostecký Domov Alzheimer se potýká s nákazou koronaviru jak v řadách zaměstnanců, tak i klientů.

Týdeník Homér kontaktoval ředitelství domova ve čtvrtek 22. října s dotazem, jaká situace v současné době v tomto domově v souvislosti s nákazou panuje. Odpověď zněla, že v tomto zařízení nikdo není nakažen. A to i přesto, že vedení se s nákazou u klientů i zaměstnanců v těch chvílích evidentně potýkalo.

O tom, že situace v Domově Alzheimer je opravdu vážná, dokládá nutná pomoc profesionálních hasičů Ústeckého kraje. Ti začnou v úterý 27. října provádět odběry na testy na koronavirus v Domově Alzheimer Most. V pátek 23. října tito příslušníci prošli školením v Krajské zdravotní v Ústí nad Labem. Celkem je proškolováno 12 hasičů – zdravotníků. V Domově Alzheimer Most by měli odebírat vzorky dva hasiči – zdravotníci a pomáhat jim budou dva hasiči – asistenti.