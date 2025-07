Podnikni to v Litvínově

Město Litvínov už podruhé podpořilo podnikání svých občanů nabídkou kurzu Podnikni to!, který byl pro účastníky zdarma. Jeho cílem bylo nastartovat zajímavé projekty. Absolventi mohou pokračovat a přidat se do Klubu podnikavců, který ve městě působí. Pod vedením odborníků mají možnost dlouhodobě a systematicky budovat své nastartované projekty a nápady i navazovat cenné kontakty.

Vybraní účastníci v různých fázích podnikání v malé skupině pod vedením zkušeného podnikatele hledali cesty k vybudování svých projektů a nápadů pomocí konceptu tzv. štíhlého přístupu v podnikání. Do budoucna tak získali široce uplatnitelné know-how, jak postupně projekt rozvíjet k úspěšné realizaci a obohatili se o nové inspirující pohledy.

“Odnáším si spoustu praktických zkušeností a rad, jak rozvinout začínající brand. Líbilo se mi, že lektor znal na všechno odpověď a často uváděl praktické příklady.” oceňuje absolvent kurzu Honza.

Do Klubu podnikavců se může zapojit i kdokoli z veřejnosti. Stačí mít chuť a odhodlání budovat efektivní a funkční podnikání. Setkání probíhají jednou měsíčně a členové tak mohou pracovat na svých podnikatelských projektech přímo v Litvínově bez nutnosti dojíždět za cenným know-how daleko.

Součástí jsou diskuze projektů členů, jsou zváni hosté a experti na různá podnikatelská témata.

Klubové setkání si můžete vyzkoušet a nezávazně se připojit na nejbližší Sraz podnikavců, který se koná 16. 7. v Galerii Radniční sklípek, Smetanova 40, Litvínov.

Marie je absolventka jednoho z kurzů Podnikni to! a zároveň se účastní i Klubu podnikavců: “Na setkání si stanovujeme, co je do příště v našem projektu potřeba udělat. To člověka nutí, aby to opravdu udělal a posouvá ho to dál. Klub podnikavců bych doporučila všem, kteří chtějí podnikat a potkat podobně smýšlející lidi. Často totiž pomáhá vhled někoho dalšího z jiného oboru”, oceňuje.