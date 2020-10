Návštěvu hřbitova rozložte už do těchto dnů!

Přestože vládní opatření omezují pohyb lidí, hřbitovy zůstanou i během nouzového stavu otevřené. Doporučujeme však jejich návštěvu u příležitosti Památky zesnulých nenechávat až na vytížený „dušičkový“ víkend, aby se návštěvnost rozložila a koncentrace lidí v těchto místech snížila. Prosím respektujme tato mimořádná opatření.

„Prosíme veřejnost, aby si letos k návštěvě hřbitovů v rámci Dušiček vybrala i jiné dny než ty obvyklé. Každá větší koncentrace lidí na jednom místě významně zvyšuje riziko přenosu onemocnění covid-19,“ požádal primátor města Mostu Jan Paparega.

Městské hřbitovy budou mít prodlouženou provozní dobu

Na všech třech městských hřbitovech v Mostě bude v období Památky zesnulých prodloužena do 6. listopadu provozní doba. Otevřeno zde bude denně od 8 do 20 hodin. Zvýšený dohled zde bude v následujících dnech provádět Městská policie Most, která bude kontrolovat dodržování nařízených bezpečnostních opatření. „Všichni tak budou mít dostatek času, aby svým blízkým přišli zapálit svíčku nebo položit květinu. Zároveň žádáme návštěvníky, aby dodržovali na hřbitovech všechna důležitá epidemiologická opatření. Především, aby se na hřbitovech pohybovali s nasazenými rouškami a v doporučených rozestupech,“ upozornil primátor.