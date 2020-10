Ředitel městské policie: Epidemická situace v ČR je vážná. Snažíme se přispět k tomu, aby se naše město s touto krizí dobře vypořádalo

Strážníci v Mostě dohlížejí na dodržování opatření vlády ČR v rámci své běžné činnosti, několik dnů po přijetí nových opatření je pak vždy nařízen posílený dohled strážníků a asistentů prevence kriminality. V tu dobu městská policie zejména upozorňuje občany, kteří o nových opatřeních nevědí. Strážníci dohlížejí především na místa, kde se pohybuje větší množství lidí. Pod zvýšeným dohledem jsou problémové lokality, dále okolí zastávek a nástupišť, nákupních center, a ve dnech volna i volnočasové areály.

Město Most si dosud oproti jiným městům vedlo v počtu nakažených na 100 tisíc obyvatel poměrně dobře. To se však může během pár dnů nebo týdnů změnit, a také Most může projít vážnější koronavirovou krizí a může dojít k přetížení kapacit nemocnice.

„Uvědomuji si odpovědnost, která na nás a na složkách IZS leží. A chtěl bych zdůraznit, že jsem nebyl před začátkem této podzimní krize příznivcem represe, tím myslím rozdávání pokut za roušky. Jsem radši, když jsou strážníci schopni lidem domluvit a přesvědčit je, že opatření mají význam. Nepříznivý vývoj šíření nákazy v jiných městech však nyní přináší potřebu důraznějšího postupu při kontrolách zejména shromažďování osob bez roušek v problémových lokalitách nebo u ubytoven. Situace je tak vážná, že už moc není moc prostor nerespektování pravidel tolerovat. Snažíme se přispět k tomu, aby se naše město s touto krizí dobře vypořádalo, a chceme pomoci ochránit rizikové skupiny a nezatěžovat naše zdravotníky,“ uvedl Jaroslav Hrvol.

Naprostá většina lidí v Mostě se podle ředitele městské policie chová zodpovědně, dodržuje rozestupy a mají roušky. Existuje však určité procento lidí, jako v celé společnosti, kteří jsou odmítaví k nařízením vlády. „Jedná se však o jednotky případů, na většinu lidí stačí domluva. V případě opakovaného porušení nařízení přichází nekompromisní postih,“ uvedl ředitel městské police Jaroslav Hrvol. Strážníci a policisté jsou při porušování opatření oprávněni uložit na místě pokutu do výše deseti tisíc korun nebo podezření z přestupku oznámit správnímu orgánu. Pokutu v nejvyšší výši městská policie zatím neeviduje.

Strážníci také vypomáhají u nemocnice na odběrovém místě na COVID-19, kde se shromažďuje velké množství lidí, kteří se často necítí dobře. Někdy tak dochází ke konfliktům mezi čekajícími navzájem, terčem slovních napadení jsou někdy i zdravotníci. Strážníci dohlížejí na klidný průběh, dodržování rozestupů a zakrytí dýchacích cest. Stejně tak vypomáhají strážníci a asistenti prevence kriminality u magistrátu a dalších úřadů ve městě.

„Chtěl bych poděkovat všem zodpovědným občanům, kteří dodržují opatření. A také prosím všechny, aby se vyhnuli nezbytným kontaktům s jinými lidmi, mysleli na ostatní, na své blízké. A v případě, byť i mírných příznaků nachlazení, zůstali doma a nebyli v kontaktu se seniory nebo jinými ohroženými členy rodiny. Protože ani nemusejí vědět, že se jedná o nákazu COVID-19, a mohou nakazit někoho, kdo bude mít průběh nemoci mnohem horší,“ doplnil Jaroslav Hrvol.

Přísná nařízení proti šíření COVID-19 na pracovišti vydal ředitel městské policie Jaroslav Hrvol již na začátku srpna s cílem vytvořit bezpečné pracoviště pro všechny zaměstnance. Strážníci si povinně měří bezkontaktním teploměrem teplotu před každou směnou, v případě příznaků nachlazení zůstávají doma a podstupují test. Na pracovišti jsou umístěny dezinfekční prostředky a mýdla, u umyvadel jsou umístěny návody, jak si správně mýt ruce. Všichni pracovníci jsou instruováni, jak dezinfikovat sdílená pracoviště a vozidla. Střídání směn má svá pravidla, aby se směny vzájemně nenakazily. Také v rámci jedné směny je minimalizován kontakt jednotlivých hlídek tak, aby v případě nakažení jedné osoby muselo co nejméně osob do karantény. Administrativní pracovníci, u kterých je to možné, mají od

21. října nařízenu home office. Všem zaměstnancům bylo také doporučeno si nainstalovat aplikaci e-rouška, která umožňuje včas a anonymně upozornit uživatele na rizikové setkání s nakaženým. Aplikace maximálně chrání soukromí uživatele, nezná jeho osobní údaje ani polohu.

Cílem opatření je vytvoření bezpečného pracoviště pro všechny zaměstnance městské policie a v neposlední řadě zachování služby Městské policie Most pro veřejnost.