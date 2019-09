Nechte se zhypnotizovat známým hypnotizérem Jakubem Kroulíkem v Citadele

Citadela Litvínov zve 25. září od 19 hodin do Citadely na odbornou interaktivní přednášku „MOC A SÍLA HYPNÓZY“ s hypnotizérem JAKUBEM KROULÍKEM. Součástí programu budou praktické ukázky sugesce a hypnózy na dobrovolnících z řad návštěvníků.

Jakub Kroulík je nepřehlédnutelný. Nejen, že ho většinou potkáte v elegantním stylovém obleku, ale především má velké osobní charisma a pronikavý pohled. Rodák ze Rtyně v Podkrkonoší začínal jako kouzelník, ale toužil po dráze hypnotizéra. Dětský sen se mu splnil a v současnosti se věnuje mentalismu a snaží se v projektu Paranormální výzva objevit osobu se skutečnými paranormálními schopnostmi. „Ovládne Vaší mysl lusknutím prstů a bez jakéhokoliv doteku hýbe vaším tělem. Možná se pokusíte bránit, ale nakonec stejně uděláte to, co chce on. Takovou moc nad Vámi může mít mentalista. Člověk, který se díky svým trikům umí ostatním lidem dostat pod kůži.“

A co se na přednášce dozvíte?

co je hypnóza, zda může být hypnóza nebezpečná, o osobnostech hypnózy v ČR a ve světě, zažijete hypnózu v praxi. Tento fenomén je možné pozitivně využít i pro změny v našem životě, jako třeba pro práci se sebevědomím, závislostmi, strachem, úzkostí, poruchami spánku, při nadměrném stresu, nebo pomáhá řešit problémy s hubnutím.

Upozornění: Není vhodné hlásit se na praktické ukázky hypnózy a sugesce v případě, že máte problémy se srdcem, berete psychofarmaka, či jste v jiném stavu. Stejně tak se hodinu a méně před besedou nedoporučuje konzumace alkoholu.

Vstupné 220 Kč, Délká přednášky: 120 minut, Velká scéna Citadely (přesunuto z Malé scény ZUŠ)

Vstupenky k zakoupení v pokladně Citadely nebo v síti TICKETPORTAL, s možností rezervace online na webových stránkách www.citadela- litvinov.cz nebo telefonicky 476 111 487.

Platnost rezervace vstupenek je 7 dní od data zarezervování. Poté bude rezervace zrušena.