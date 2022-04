Nedělní utkání mezi KYNŽVARTEM a ČERNÝMI ANDĚLI bude přenášet ČT sport

Zápas Házená Kynžvart proti DHK Baník Most se hraje v neděli 10. dubna od 17:00 hodin nezvykle v Chebu. Utkání by mělo být živě přenášeno i na ČT sport.

Už jen poslední dvě kola chybí do konce základní části nejvyšší ženské házenkářské soutěže, než se rozběhne play off o národní titul. Mostecké házenkářky čeká nejprve netradičně v neděli 10. dubnav chebské sportovní hale souboj proti Kynžvartu. Hned ve středu 13. dubna se základní část MOL ligové sezony uzavře domácím střetnutím proti Hodonínu.

„Tentokrát jsme tréninkový mikrocyklus trochu pozměnili, v podstatě jsme všechny naše standardní tréninkové aktivity o den posunuli, abychom vše nasměrovali na nedělní utkání, jinak se nic zásadního nezměnilo. S Kynžvartem jsme už letos hráli dvakrát, naposledy ve finále Českého poháru a v obou zápasech jsme se prezentovali hezkou házenou. Byl bych rád, aby to tak bylo i tentokrát,“ naznačil trenér mosteckých házenkářek Adrian Struzik.

Teoreticky už by v nadcházejícím zápase Černým andělům o nic jít nemuselo, místo v play off mají jisté, do bojů o český titul postoupí z prvního místa mezi českými týmy, před utkáním ale takhle nikdo nepřemýšlí. „Chceme dát do každého zápasu maximum a dovést jej do úspěšného konce, bez ohledu na to, zda je to finále nebo běžné ligové utkání. V minulém domácím utkání proti Stupavě nám příliš nevyšel první poločas, to by se mělo tentokrát změnit, jinak ale chceme pokračovat v tom, v čem jsme dobří. Hrát rychlou, pohlednou házenou a ukázat, v čem je naše síla. A samozřejmě chceme být se svými výkony spokojení nejen sami, ale chceme udělat radost i fanouškům, kteří nás přijdou podpořit,“ doplnil trenér.