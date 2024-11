Nejlepší studenti dostali „Dobré listy komory“, list speciál dostal matematik

Okresní hospodářská komora Most pošestnácté ocenila odborné znalosti a dovednosti absolventů vysokých a vyšších odborných škol, členů OHK Most, Dobrým listem komory. Pestižní komorové ocenění převzalo v obřadní síni Magistrátu města Mostu z rukou místopředsedkyně OHK Most Květuše Hellmichové 25 absolventů vysokých a vyšších odborných škol působících v Ústeckém kraji.

Záštitu nad akcí převzal hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller a prezident Hospodářské komory ČR Zdeněk Zajíček.

Těm nejlepším pogratuloval vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Roman Kovář z Ústeckého kraje, náměstek primátora města Mostu Václav Zahradníček, za město Litvínov vedoucí Odboru sociálních věcí a školství Veronika Knoblochová a další. V poměru 20:5, byly dobré listy rozděleny mezi absolventy vysokých škol a absolventy vyšších odborných škol. OHK Most spolu s vysokou školou, která držitele navrhuje, dobrým listem garantuje odborné znalosti a dovednosti oceněných.

Roli generálního partnera se zhostila společnost ORLEN Unipetrol RPA, kterou na předávání zastupoval vedoucí odboru dekarbonizace paliv a alternativních surovin Martin Křemenák.

Ostatní partneři: Město Most, Severní energetická, Vršanská uhelná, Úřad práce v Mostě za přítomnosti Vítězslavy Dudkové a IHK Chemnitz, kterou zastupovala koordinátorka česko-saských vztahů Michaela Korf.

Dobrý list komory speciál získal žák 1. Základní školy, Most Pavel Hostaša za 1. místo v matematické soutěži LOGIK.

Doprovodný program zajistil pěvecký sbor SMoG pod vedením sbormistryně Dany Řepové z Podkrušnohorského gymnázia Most.