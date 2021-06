Nestihli jste MINITECHNOHRANÍ? Příště určitě neváhejte!

Sobota na zahradě domova pro seniory Astra v Barvířské ulici byla v sobotu 19. ve znamení MiniTechnohraní. Akce proběhla v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II ve spolupráci s Městskou správou sociálních služeb v Mostě. I přes tropické počasí dorazily na zahradu stovky lidí. Na deseti stanovištích se experimentovalo, kutilo či vyrábělo. Činili se klienti domova Astra i malí návštěvníci a jejich rodiče. Kdo letošní Minitechnohraní nestihl, neměl by si rozhodně nechat ujít příští ročník. Stálo to totiž za to!