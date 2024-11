NOC, KDY VE STARÉM MOSTĚ HOŘELA SYNAGOGA

Dnešní noc z 9. na 10. listopadu si připomínáme smutnou událost, která se odehrála před šestaosmdesáti lety, v roce 1938. Tehdejší hrůzné běsnění se zapsalo do dějin jako “Křišťálová noc”. Pogrom, při kterém se vraždilo, kradlo, zatýkalo, vypalovaly se synagogy a rozbíjely výlohy židovských obchodů, se odehrála i v Mostě. Na hrůzu, která se tehdy stala, by Křišťálová noc neměla zůstat jen vzpomínkou, ale v kontextu současných násilných událostí, i těch, které se staly tento pátek v Amsterdamu, by měla být vážným varováním.