NOVÁ SPORTOVNÍ HALA V MOSTĚ SE ZAČNE STAVĚT CO NEVIDĚT

Nová sportovní hala by se měla stát nedílnou součástí té stávající, s kterou bude propojena podzemním tunelem. Nabídne nové možnosti a rozšíří potřebné zázemí a kapacity.

Nová hala bude menší než hala současná a především energeticky výrazně úspornější. „Budeme ji moci využívat pro tréninky všech halových sportů, ale i pro školky, dorostence, kteří nyní chodí do velké haly. Nebude se tak vytápět zbytečně prostor s hledištěm pro 1 300 diváků. Její výhodou bude také to, že se bude dát přepažit. Součástí bude také nová posilovna, sociální zázemí a šatny, ale i občerstvení,“ vyjmenoval Petr Formánek, ředitel Sportovních areálů Most, pod něž bude zařízení spadat. Radnice si od nové haly slibuje větší možnost zapojení sportů, nejen házené, která z velké části vytěžuje stávající sportovní halu. „Máme tu i další sporty, nejen házenou, ale také basketbal, florbal i další házenkářská družstva apod. Bude to další možnost pro sportování ve městě,“ uvedl Petr Formánek. Součástí nové haly bude také tribuna pro 300 diváků. Sportovní stánek bude mít také certifikaci povrchu, takže tu bude možné hrát různá prestižní utkání. „Momentálně musejí sportovní družstva a oddíly kvůli nedostatku místa využívat sportoviště i jinde, což nás mrzí. To by se mělo díky nové hale vyřešit,“ věří primátor Marek Hrvol.

Nová sportovní hala by se měla implementovat do životního koloritu všech sportů. „Naším záměrem nebude vyprázdnit stávající sportovní halu, ale naopak obě účelně propojit, aby vznikl jeden fungující a harmonický celek. Chceme do obou hal přilákat co nejvíce mládeže ke sportu, a to ať už organizovanému, tak i neorganizovanému,“ podotýká ředitel Sportovních areálů Formánek a zároveň dodává: „Na nové hale jsme spolupracovali s renomovanou projekční kanceláří. Profesionální tým nás ve spoustě věcí vyslyšel a snažil se nám vyjít vstříc. Věřím, že výsledek bude stát za to.“