Nová vlna pro budoucnost se slavnostně otevře v Triangle

Společnost Nexen Tire, patřící mezi přední světové výrobce pneumatik, uspořádá slavnostní otevření své nové továrny v Žatci v areálu SPZ Triangle. Nexen Tire při ní oslaví dokončení významného výrobního centra i další růst na evropském trhu.

Do Žatce přijede k příležitosti otevření závodu náměstek ministra průmyslu a obchodu Petr Očko a také čelní představitelé Nexenu včetně generálního ředitele Travise Kanga a předsedy představenstva Byung-Joong Kanga spolu s vedením Ústeckého kraje. Otevření proběhne 28. srpna se sloganem „nová vlna pro budoucnost“ a oslaví novou éru globálního rozvoje společnosti i posílení partnerství mezi Jižní Koreou a Českou republikou.

Závod Nexen Tire Europe se nachází v průmyslové zóně Triangle nedaleko Žatce a rozprostírá se na ploše 650 000 čtverečních metrů. Do její výstavby investovala společnost zhruba 23 miliard korun. Továrna je již v provozu a už v dubnu 2019 vyexpedovala první vyrobenou pneumatiku. Otevření žatecké továrny znamená pro Nexen Tire zkompletování sítě čtyř hlavních globálních celosvětových center. Těmi jsou THE NEXEN univerCITY, centrální výzkumný institut v jihokorejském Soulu, výzkumná a vývojová centra v Evropě a v Severní Americe a konečně právě závod Nexen Tire Europe v Žatci. Tato továrna vyrobí 3 miliony pneumatik za rok a Nexen očekává, že roční výrobní kapacita vzroste do roku 2022 až na 11 milionů kusů.

O společnosti Nexen Tire

Jihokorejská společnost, založená v roce 1942, je světovým výrobcem pneumatik se sídlem v Yangsanu v provincii Jižní Kjongsang a v Soulu. Letos slaví 77. výročí od svého založení. Společnost patří mezi nejrychleji rostoucí výrobce pneumatik na světě. Má více než 500 obchodních zastoupení ve 137 zemích na celém světě a tři výrobní závody – dva v Koreji (Yangsan a Changnyeong) a jeden v Číně (Čching-tao). Svůj čtvrtý závod postavila u Žatce v průmyslové zóně Triangle v České republice, který v roce 2019 zahájil zkušební provoz. Společnost Nexen Tire vyrábí pneumatiky s vyspělou technologií a špičkovým designem pro osobní vozidla, SUV a lehké nákladní automobily. Zaměřuje se také na výrobu pneumatik UHP s využitím nejmodernějších technologií. Své výrobky dodává jako originální díly pro řadu světových výrobců automobilů. V roce 2014 společnost jako první výrobce pneumatik na světě získala čtyři nejprestižnější ceny za design. Více informací naleznete na webu http://www.nexentire.com