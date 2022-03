O lupičích už mají mostečtí policisté janso

Mostečtí kriminalisté objasnili dvě loupežná přepadení, která se stala v loňském roce. Podle policejní vyšetřovatelky měl muž mladší osmnácti let spolu se svým 25letým kamarádem, oba z Mostu, spáchat násilný trestný čin. V mosteckém parku o půlnoci měli strčit zezadu do poškozeného tak, že upadl na zem. Podle výsledku šetření měli prohledat kapsy napadeného muže a připravit ho tak o mobilní telefon, cigarety, peněženku s platební kartou a finanční hotovostí. Majiteli věcí způsobili škodu přes 3000 korun. Tento útok se naštěstí obešel bez vážného zranění a lékařské ošetření nebylo potřeba. Mladší z dvojice měl o několik dní později ve staré zástavbě Mostu fyzicky napadnout jiného muže. K útoku došlo za bílého dne před jednou z tamních prodejen. Napadený utekl do přilehlého parku, kde ho měl agresor dohnat, strčit do něj a opětovně fyzicky napadnout. Mladistvý měl prohledat kapsy oběti a odcizit mu mobilní telefon včetně peněženky s finanční hotovostí 30 korun. Přepadený utrpěl zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření ve zdravotnickém zařízení. Kriminalisté zcizený mobilní telefon zajistili na základě podnětu majitele přístroje. Komisařka zahájila trestní stíhání obou útočníků. Staršího z dvojice obvinila ze spáchání zvlášť závažného zločinu loupeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Mladík, kterému ještě nebylo osmnáct let, čelí obvinění z provinění v obdobném znění. Součástí trestního stíhání je forma spolupachatelství. Mladší komplic je ve vazební věznici pro jiné obdobné delikty. Druhý obviněný je stíhán na svobodě. Trestní zákoník pro dospělého stanovuje až desetiletý trest odnětí svobody. Mladistvý může očekávat trest poloviční.