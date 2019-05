O sraz na autodromu je mezi majiteli veteránů a amerických vozů velký zájem

Početnou a pestrou přehlídku slibuje i letos sraz majitelů veteránů na mosteckém autodromu. Bude už potřetí součástí závodního víkendu historických vozů ve dnech 29. a 30. června, který tentokrát okoření premiéra evropská série závodů amerických sedanů NASCAR.

I proto se pořadatelé rozhodli rozšířit sraz a s ním spojenou výstavu naleštěných exemplářů také o americké vozy. Hned v prvních dnech po spuštění registrace se přihlásilo více než 80 hrdých majitelů veteránů i vozů vyrobených v USA, uzávěrka je 15. června.

Součástí srazu je také spanilá jízda veteránů a amerických vozidel po závodní dráze, a to jak v sobotu, tak v neděli. „Kdo zaváhá s včasnou registrací, mohl by litovat. Prvních 100 majitelů veteránů, kteří se přihlásí a na sraz dorazí, získá totiž vstup do areálu autodromu na celý víkend zdarma. Tento bonus platí také pro prvních 50 přihlášených majitelů amerických vozidel. Každý majitel obdrží dvě volné vstupenky, druhou pro svůj doprovod. Umožní jim vstup na tribunu, divácký svah i do depa závodních strojů,“ upřesnil obchodní manažer pro sport společnosti AUTODROM MOST Jakub Krafek.

Výzvou pro účastníky srazu je podle něj i možnost pokoření loňského rekordu v počtu exemplářů. „Loni k nám do areálu autodromu dorazilo 155 veteránů. Vzhledem k rozšíření o produkci amerických automobilek by se mohlo podařit tuto hranici překonat,“ doplnil.

NASCAR Whelen Euroseries je jedinou závodní sérii asociace National Association for Stock Car Auto Racing (NASCAR) mimo severoamerický kontinent, kde se jezdí už od roku 1948. Na rozdíl od Spojených států, kde silné a rychlé sedany krouží na oválech, se v Evropě jezdí zejména na klasických přírodních okruzích. Podmínkou je, aby divák měl výhled alespoň na 50 procent trati. Konstrukce všech vozů je identická, jsou poháněné motorem Chevrolet V8 o výkonu 445 koní přes čtyřstupňovou manuální převodovku na zadní nápravu. Piloti nemají k dispozici žádné elektronické pomůcky. Jediné, co se liší, je vzhled karoserie. Týmy mají na výběr z modelů Chevrolet SS, Chevrolet Camaro či Ford Mustang.

Domácí diváci mohou v Mostě držet pěsti jedinému českému zástupci NASCAR Whelen Euroseries, jezdci Martinu Doubkovi ve voze Ford Mustang. Letošní sezonu nezačal vůbec špatně. Po úvodním závodním víkendu ve španělské Valencii drží skvělou třetí pozici v průběžném pořadí ve třídě Elite 2. Slušnou formu potvrdil i v elitní třídě 1, po prvních dvou závodech mu patří sedmé místo.

Závodní víkend nabídne už potřetí v řadě také souboje historických vozů, a to včetně monopostů excelujících v minulém století na věhlasných světových okruzích. Diváci se mohou těšit na série FIA Lurani Trophy, Triumph Competition & British HTGT, HAIGO – cestovní vozy a formule, DMV Formel Vau, AFR Pokal a Kampf der Zwerge.