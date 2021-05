O velkou fotografickou soutěž mají lidé zájem

Město Meziboří vyhlásilo fotografickou soutěž pro všechny nadšené fotografy. Úkolem je pořídit sérií fotografií z města a okolí ve všech ročních obdobích. „Už se na nás obrací fotografové, kteří se chtějí soutěže zúčastnit. Nejčastěji jsou to dotazy týkající se technických parametrů soutěžních snímků. Kvalitu snímků jsme nastavili tak, aby byly fotografie využitelné pro nový kalendář města. Zimní období je už sice za námi, ale kdo se chce zúčastnit, má ještě možnost nafotit si zimní snímky na konci roku a do soutěže dodat,“ uvedl vedoucí správního odboru Martin Hampl. Pokud si někdo neví s parametry fotografií rady, může se obrátit s dotazem na mail sabler@mezibori.cz

Podmínky soutěže

Pokuste se zachytit naše město ve všedním, ale i nevšedním okamžiku nebo z netradičního pohledu v každém ročním období. Nejhezčí fotografie budou vybírané tříčlennou porotou. Z vybraných fotografií bude vytvořen kalendář pro rok 2022, který bude volně prodejný. Každý autor fotografie, která bude zveřejněna v kalendáři, získá kalendář na rok 2022. U každé vybrané fotografie v kalendáři bude uveden i její autor. Na autora série nejhezčích 12 fotografií čeká hodnotná cena.

Pravidla soutěže:

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii a uvede svou platnou e-mailovou adresu, své jméno a telefonní číslo. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora a osoby jim blízké.

Požadavky na soutěžní fotografie:

Fotografie musí geograficky pocházet z území města Meziboří a blízkého okolí. Cílem je zvěčnit město Meziboří a blízké okolí v těch nejzajímavějších, ale třeba i naprosto běžných podobách v každém měsíci roku. Každý fotograf tedy zašle sadu 12 fotografií zachycující všechna roční období, tj. 3 fotografie na každé roční období. Do soutěže budou přijaty pouze digitální fotografie, které budou splňovat následující parametry: formát JPG. Minimální velikost snímku 6 000 x 4 000 pixelů (obrazových bodů), fotografie by měla mít minimálně 250 DPI. Povinnou součástí přihlášené fotografie je průvodní informace, která musí obsahovat jméno autora, jeho e-mailovou adresu a telefonní číslo. Své fotografie musí soutěžící zaslat přes USCHOVNU.cz na emailovou adresu: hampl@mezibori.cz do 31.10.2021.

Podmínky účasti v soutěži:

Zasláním fotografie do soutěže účastník potvrzuje, že: