Z důvodu údržby tramvajové trati bude ve dnech od 23. 3. 2024 do 24. 3. 2024 (v sobotu a v neděli) probíhat výluka tramvajového provozu na linkách č. 2, 4 a 40, a to v celé jejich trase Most, Velebudická – Most, Dopravní podnik – Most, nádraží – Litvínov, nádraží – Litvínov, Citadela.