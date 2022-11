O víkendu se rozběhne 1. liga České republiky ve futsalu žen a bude mít i mostecké zastoupení.

V hale ve Spořicích v neděli 20.11. proběhne turnaj hned 1. kola nové futsalové sezóny. Nový FK Baník Most-Souš nastoupí do prvního zápasu 1. ligy futsalu žen proti FC Tango Hodonín, následně nás čeká souboj s loňským mistrem ČR, týmem Nástěnky Brno. První hrací den zakončíme ve Spořicích soubojem s Technikou Praha.

Mostecký tým využil příležitosti a nabídky loňského účastníka soutěže, kterým byla Football Coach Alliance (FCA) a se kterou nyní spojil síly. Nově tedy už pod značkou klubu FK Baník Most-Souš nastoupí do futsalové soutěže. Jde především o test možností účasti ve futsalových soutěžích a další rozvoj ženského fotbalu nebo futsalu na Mostecku. Projekt s FCA může mít i vyšší než testovací ambice. V roce 2019 se FCA stala mistrem České republiky a další dvě sezóny vystupovala ve spojení s AC Sparta Praha. Za Baník Most-Souš tak v sezóně budou nastupovat i opory českých prvoligových celků jako je Adéla Kutifelová, Nikola Danihelková nebo slovenská fotbalová reprezentantka Michaela Moťovská. Na soupisce Mostu, která je kompletně uvedena níže budou dále gólmanky Kateřina Veselá a Amélie Voříšková. Členkami mistrovského týmu z roku 2019 byly i Karolína a Eliška Novákovy.

Ze známých nebo ligových klubů v sezóně čekají Most souboje s Baníkem Ostrava, Spartou Praha nebo Slavií Praha, mezi přední celky Česka patří dále Nástěnky Brno nebo Gamaspol Jeseník. Sezóna je rozlosována do série turnajů, kde Most upořádá dva z nich. Ve své první sezóně využujeme halu ve Spořicích.

Soupiska FK Baník Most-Souš futsal ženy – 2022/2023

Kateřina Veselá (GK)

Amélie Voříšková (GK)

Adéle Kutifelová

Nikola Danihelková

Michaela Moťovská

Karolína Nováková

Eliška Nováková

Dominika Kňourková

Romana Melcherová

Petra Syrová

Dominika Poláčková

Nela Hrbková

Blažena Kánská

Trenérem a manažerem našeho týmu je Jiří Dvořák.