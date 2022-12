Občané, nehlaste se! Volební komise jsou už plné

Seznam zájemců o práci v okrskových volebních komisích v Mostě pro lednovou prezidentskou volbu je naplněn. V Mostě je zřízeno 60 okrskových volebních komisí, v nichž bude pracovat zhruba 320 členů a 60 zapisovatelů. Poté, co své zástupce do komisí nahlásily jednotlivé politické strany, koalice a hnutí, byl jen malý zbývající nezbytný počet členů do komisí doplněn z nahlášených občanů.

V této chvíli máme již i dostatek případných náhradníků, kteří by byli osloveni, pokud by se uvolnilo místo. Magistrát proto žádá občany, aby se již do komisí nehlásili a současně děkuje těm, kteří o práci v nich už projevili zájem.