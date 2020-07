Jižní obchvat města, který byl uzavřen kvůli stavbě nového železničního mostku, byl už otevřen. Přes most se již jezdí. Pracovníci koncem týdne odstranili veškeré zákazové a informační cedule, které jsou rozmístěny v několika okresech a které upozorňovaly na uzavírku jižního obchvatu města Litvínova a informovaly o objížďce. Provoz se tak vrátí do normálu a nákladní doprava již nebude vjíždět do města. Řidiči si zcela vědomě přes zákaz vjezdu nákladních vozidel do města zkracovali cestu.