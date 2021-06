V rámci Evropského roku železnice zve Nadační fond Moldavská dráha – Teplický Semmering na III. symbolické propojení Moldava-Holzhau – symbolickou pokládku prvních „kolejí“ českými a německými umělci, a to přímo pod hraničním mostem Moldava/Neurehefeld. Akce je součástí programu „Moldava – nekonečná stanice“.

Objevte tajemnou, opuštěnou budovu nádraží Moldava. Stojí tady už 135 let. Prošlo jí mnoho lidí a jejich příběhů. Připraveno je představení, které návštěvníkům paměť nádraží přímo na místě přiblíží. A to poslední červnový víkend 25. – 27.6. 2021.

Budova nádraží Moldava je už mnoho let zavřená a prázdná. Osud kolejí dodnes obestírá tajemství. Na konci války v roce 1945 totiž nádraží ztratilo svůj punc přeshraniční stanice. Část kolejí za viaduktem záhadně zmizela. Někdo tvrdí, že koleje ukradli Němci. Jiní říkají, že to byli Rusové a že koleje leží někde na Sibiři.

Přijeďte se podívat na speciální site specific performanci nazvanou Moldava – nekonečná stanice. Vytváří se umělecké představení na míru ušité této budově a jejímu okolí. Organizátor vychází z paměti místa. Budete moci vstoupit do unikátních prostor, které oživne a rozžije za pomoci instalací, hudby, textu, ale hlavně inscenovaných pohybových výstupů.

Na projektu spolupracují i Němci, konkrétně současný dramatik Akin Emanuel Şipal, který pro nádraží píše původní text. Němčina zde bude zaznívat stejnou měrou jako čeština, tak jak tomu tady bylo dříve.

Cílem je připomenout význam i historickou hodnotu místa, oživit vztahy se sousedy českými i německými, rozmělnit hranice a podpořit znovuobnovení trati do Německa. Také obohatit kulturní dění v této oblasti a ukázat, že místo s tak silným geniem loci si zaslouží více pozornosti.

Přijeďte prozkoumat zapomenutá místa, zamyslet se nad tajemným příběhem ztracených kolejí, vychutnat drsnou atmosféru Sudet, zažít živou kulturu, poznat nové lidi, odvézt si dojmy a zážitky.

Realizační tým:

Koncept a režie – Veronika Vaculíková

Dramaturgie – Viktorie Knotková

Původní text – Akin Emanuel Sipal

Scéna – Dáda Němeček

Kostýmy – Alexandra Litavcová

Light design – Martin Špetlík

Hudba – Matouš Hekela

Produkce – Eva Roškaňuková, Gabriela Kolečková

Účinkující – Lukáš Borik, Anežka Hessová, Andrej Lyga, Vi Huyen Tran, Lukáš Šimon, Markéta Vacovská

DONIO SBÍRKA:S přípravou projektu můžete pomoci už teď. Podařilo se získat prostředky z několika zdrojů. To ale nestačí na pokrytí všech nákladů. Projekt lze podpořit pomocí sbírky na Donio.cz. https://www.donio.cz/moldava

VSTUPENKY KOUPÍTE NA GOOUT.Základní vstupné: 220 KčZvýhodněné vstupné (studenti, děti od 7 let): 150 KčRodinné vstupné (2 dospělí + 2děti): 550 KčDěti do 6 let, ZTP: zdarma