Obránci Kudla se Ščotkou pokračují v Litvínově

Obránci Kudla se Ščotkou budou na severu Čech působit i v nové sezóně. Vedení klubu na oba perspektivní zadáky uplatnilo opci. Jan Ščotka v Litvínově působí už od sezóny 2018/2019, kdy přišel z Pardubic. Ve svém prvním ročníku v černožlutých barvách zářil a stal se nejproduktivnějším obráncem týmu s osmnácti body (7+11). Letos ale také patřil ke spolehlivým zadákům a v bodování skončil na druhém místě se třinácti body (5+8) za Tomášem Pavelkou.

„Honza u nás odehrál druhou sezónu, kterou sice letos neměl tak povedenou jako loni. Nicméně pořád je to kvalitní obránce, který v minulosti nakouknul do reprezentačního výběru. Byli bychom rádi, aby se svými výkony v nové sezóně do reprezentace zase probojoval. Myslíme si, že je v něm velký potenciál, a proto jsme uplatnili opci,