Ocenění GENTLEMANA SILNIC

Do galerie „Gentlemanů silnic“, projektu Generali České pojišťovny a Policie ČR, zapsal Zdeněk Máša z Děčína. Zdeněk Máša jako profesionální řidič kamionu na konci listopadu loňského roku svým přístupem a tím, že mu není lhostejné, co se na silnicích děje, zabránil na dálnici D8 v několika případech nehodě jiného kamionu. Následně prostřednictvím operačního důstojníka navedl policejní hlídky na tohoto řidiče, který byl krátce na to bezpečně doprovozen policejními hlídkami na nejbližší parkovistě. Při dechové zkoušce nadýchal přes 2 promile alkoholu v dechu. Jednalo se o řidič kamionu z Maďarska, který mířil do Amsterdamu. Soudce na řidiče uvalil vazbu a v současné době je stíhán pro trestný čin Obecného ohrožení a Ohrožení pod vlivem návykové látky. Za uvedené jednání mu hrozí trest odnětí svobody v rozmezí od 3 do 8 let.