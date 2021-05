Očkovací centrum v Litvínově postupně utlumí činnost

Z důvodu zaplněné kapacity k očkování druhými dávkami, a z toho vyplývající dlouhé čekací doby na první dávky, se postupně utlumí činnosti očkovacího centra v Krušnohorské poliklinice v Litvínově.

Očkovací centrum již od 24. května nepřijímá další registrace k očkování. Poslední první dávky vakcíny proti COVID-19 budou aplikovány v příštím týdnu. Od následujícího týdne budou podávány pouze druhé dávky vakcíny. Úplné ukončení činnosti je plánováno do poloviny července, kdy budou podány poslední druhé dávky.

V Litvínově čeká na přidělení termínu k očkování cca 555 zájemců, z toho pouze 91 osob ve věku vyšším 60 let. Všem bude nabídnut termín do konce příštího týdne. Centrum vzniklo za podpory místních samospráv a byl splněn jejich hlavní úkol, zajistit v blízkosti svého bydliště očkování lidem v seniorském věku a lidem s omezenou mobilitou. „Kapacity centra bohužel nestačí na očkování všech zájemců v okolí. Díky skvělé práci centra v dubnu a květnu a zvýšeným dodávkám očkovacích látek jsme se dostali do situace, že v příštích několika týdnech bude centrum podávat klientům druhé dávky a na očkování prvních dávek tak pro rezervace nezbývá dostatečná kapacita. Reálně by termíny na první dávky vycházeli až na červenec,“ upřesnil informace Petr Severa, krajský koordinátor pro očkování.

V pondělí byla spuštěna registrace pro osoby ve věku 35-39 let, ve středu bude spuštěna registrace osob 30-34 let. Obecně se očekává, že pro tento týden a polovinu příštího se prodlouží termíny mezi registrací a nabídnutím prvního termínu pro očkování, protože očkovací centra začínají očkovat druhé dávky z prvních očkovaných v polovině dubna. „Příští týden očekáváme výrazné zvýšení dodávek očkovacích látek, a proto můžeme zvýšit kapacitu větších očkovacích center znovu i pro první dávky,“ dodal Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje.

Seznam očkovacích center v Ústeckém kraji najdou lidé na www.kr-ustecky.cz nebo www.kzcr.eu.