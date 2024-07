Odpad v Mostě: Zaplaťte včas, nebo dáte třikrát víc!

Mostečané mají ještě půl roku na to, aby zaplatili poplatky za odpad ve výši 840 korun. Pokud tuto povinnost nesplní do konce roku, mohou zaplatit i třikrát více.

Město vyzývá Mostečany, aby nenechávali úhradu místního poplatku na „později“ a užili si čas letních dovolených a prázdninových radovánek. Nabádá občany, aby s úhradou začali již teď, aby je v závěru roku s vánoční výzdobou nepřekvapil příliš vysoký výdaj s krátkou dobou splatnosti. „Splatnost poplatku byla v obecně závazné vyhlášce stanovena k 31. 12. běžného roku. Každý poplatník má tedy dostatek času poplatek zaplatit, a to i například s měsíčními splátkami. Jestliže tedy nastane prodlení, město z tohoto důvodu počítá se zvýšením neuhrazených poplatků,“ apeluje na občany mluvčí mosteckého magistrátu Klára Vydrová.

Pokud se lidé s platbami opozdí, hrozí, že by jim úředníci mohli vyměřit za odpad až trojnásobek, tedy 2 520 korun. „Podle zákona o místních poplatcích lze stanovit zvýšení poplatku jako následek za pozdní úhradu poplatku nebo jeho části, a to až do výše dvojnásobku rozdílu mezi částkou poplatku, která má být zaplacena nebo odvedena, a částkou zaplacenou nebo odvedenou do původního dne splatnosti poplatku,“ cituje zákon tisková mluvčí. V praxi to znamená, že pokud někdo poplatek ve výši 840 Kč nezaplatí, může mu být navýšen až na 2 520 Kč.

Ve druhé polovině roku má poplatky za odpad uhrazené zhruba třetina obyvatel. Celkově by mělo město za poplatky obdržet 35 milionů korun. K 30. 6. bylo vybráno 12 milionů a 447 tisíc korun. A koho se poplatky týkají? „K 30. 6. 2024 je evidováno 65 254 osob z titulu pobytu v Mostě. Jsou to občané s trvalým pobytem a cizinci. Z toho je 13 423 osob starších 65 let, kteří jsou od poplatku osvobozeni. Dalších 414 osob je osvobozeno podle zákona například z důvodu pobytu v zařízení sociální péče, výkonu trestu apod.,“ uvedla statistiku Klára Vydrová. Peníze, které město vybere, poputují zpět do čistoty města. Cizinci s pobytem v Mostě mají povinnost podat písemné ohlášení, a to osobně či elektronicky. „To se týká i vlastníků nemovitostí, bytu, rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, ve kterých není trvale přihlášena žádná fyzická osoba,“ připomněla ještě tisková mluvčí.