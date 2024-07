Na Hrabáku vznikne lesopark, o jeho podobě rozhodnou občané

Opomíjený a zanedbaný park Hrabák by se měl do budoucna dočkat změny k lepšímu. Město má v plánu park kompletně revitalizovat. Vzniknout by tu měl lesopark. O jeho podobě budou rozhodovat i občané.

Na Hrabáku plánuje město taknové parcely pro zahrádky, které by pronajímalo, podobně jako je tomu ve Vtelně. Zde jich vzniklo pár desítek a dnes jsou obsazené. I to byl jeden z důvodu, proč chce radnice vytipovat pro tento záměr další lokality a Hrabák do tohoto konceptu zapadá. Nebude to ale jediný záměr, který s tímto parkem město má. „Lidé si přejí mít park Hrabák zrevitalizovaný. Impulz k úpravám vzešel od veřejnosti v rámci participativního rozpočtu pro rok 2024. Na základě toho jsme připravili návrh, jehož cílem je nalezení celkové koncepce lesoparku, stanovení vhodného postupu a etapizace provádění,“ uvedl mostecký primátor Marek Hrvol.

Nová architektonicko-krajinářská studie by měla ukázat vhodná řešení pro užívání prostoru všech věkových kategorií obyvatel města a se zachováním perspektivní vzrostlé zeleně. „S ohledem na velký rozsah území a časovou i investiční náročnost revitalizace plánujeme přípravy na následující dva roky, s postupnou realizací záměru v průběhu dalších několika let,“ nastínil primátor.

Park Hrabák by se tak mohl stát další lokalitou pro relaxaci obdobně jako park Střed, ale s jinou koncepcí. Bude i vítanou příležitostí pro tuto spádovou lokalitu. „Svým charakterem a rozlehlostí je lesopark Hrabák odlišný od parku Střed, proto je třeba k němu na základě analýzy hodnot a potenciálu přistupovat rozdílně,“ řekl Marek Hrvol.

Jako vhodnou přípravu celkové revitalizace lesoparku vidí vedení města v participativním plánování. „V rámci něho budeme předkládat návrhy a diskutovat o nich s veřejností. K přirozenému nastartování tohoto procesu přispěje plánované vytvoření pilotních iniciačních míst v prostředí parku na podporu jeho oživení a zatraktivnění pro uživatele,“ je přesvědčený primátor. Prozradil, že v rámci této fáze bude probíhat také sběr podnětů veřejnosti k výsledné podobě parku, které budou zapracovány do architektonicko-krajinářské studie.