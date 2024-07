Prázdninové úterky v knihovně

Mostecká knihovna připravila pro děti všech kategorií, které zůstávají během prázdnin v Mostě, zábavné prázdninové úterky.

V úterý 30. července od 10 do 11.30 hodin si děti mohou v atriu knihovny užít Zábavné pinpongové hry. Další program je připraven na 13. srpna od 10 do 11.30 hodin, kdy se uskuteční akce Pohádkový svět – tvořivá darmatika a 20. srpna mohou děti přijít od 10 do 11.30 hodin na čtení s obrázky „Sněk a jeho domeček“. Děti mohou také mohou kreslit a vyrábět sochy v nedávno otevřeném ArtPointu. Na program je nutné se přihlásit předem buď osobně nebo na: akce@knihovnamost.cz nebo na tel: 731 552 003.