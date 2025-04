Ředitelky mateřských škol zřízených statutárním městem Most oznamují zápis dětí do mateřských škol na školní rok 2025/2026, který se uskuteční ve dnech 5. května 2025 od 13 do 17 hodin a 6. května 2025 od 13 do 16 hodin v mosteckých městských mateřských školách. Jejich seznam, zaměřený a vzdělávací program jednotlivých školek najdete na ww.mesto-most.cz