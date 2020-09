Odvodňovací systém Pilařského rybníka potřebuje opravu

Průzkum odvodňovacího systému Pilařského rybníku ukázal havarijní stav odvodňovacího potrubí v části ul. Ruská a u areálu Schöller. K provedení odstranění tohoto havarijního stavu bylo osloveno 5 firem. Z důvodu náročnosti prováděných oprav a stísněným podmínkám podala nabídku pouze firma PATOK a.s., která vyčíslila náklady na opravu havarijního stavu potrubí na částku přesahující 677 tisíc Kč bez DPH, tj. více než 820 tisíc Kč vč. DPH. Potřebné finance vyčlení odbor nakládání s majetkem. Pokud by město k opravě nepřistoupilo, nebylo by možné Pilařský rybník zprůtočnit. Rada města schválila toto rozpočtové opatření, a oprava havarijního stavu tak bude provedena v co nejkratším termínu.