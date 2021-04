Olympijský běh se přesouvá na Matyldu

Termín letošního T-Mobile Olympijského běhu se definitivně přesouvá. Místo v červnu se bude konat 8. září. To ale není pro běžce a běžkyně jediná letošní změna. Místo autodromu sportovce totiž přivítá mostecká Matylda, která se nachází v blízkosti původního místa konání. Běh bude navíc bohatší o rozdělení na věkové kategorie, a to od 15 do 19 let, od 20 do 39 let a 40+.

Stejně jako v předchozích letech běžce čekají kategorie muži – ženy a volba mezi krátkým a dlouhým okruhem, vzdálenost zůstává přibližně stejná – 4 a 8 kilometrů.