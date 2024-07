Olympijský festival odstartuje hudebně zábavný večer

Olympijské hry v Paříži se uskuteční od 26. 7. do 11. 8. 2024 a ve stejném termínu se bude konat i Olympijský festival u jezera Most. A máte se opravdu na co těšit.

Během festivalu si budete moci vyzkoušet přes 50 sportů. Připraven bude bohatý doprovodný program a fanzóny, chybět nebude gastrozóna, kavárna či prodejna s olympijskou kolekcí. A na břehu jezera Most bude stát replika Eiffelovy věže vyrobená z komponentů na 3D tiskárně.

Slavnostní zahájení Olympijského festivalu se však uskuteční o den dříve; tedy 25. července, vstupné na slavnostní zahájení bude zdarma, nutná je pouze online rezervace na webu Olympijského festivalu.

Akce začne ve 20 hodin slavnostním zahájením Olympijského festivalu u jezera Most. Poprvé v historii ho navíc bude živě vysílat Česká televize. Těšit se můžete na hudebně zábavný večer za účasti slavných sportovců a umělců, mezi které patří například herci Zdeněk Godla a Jakub Kohák, biatlonistka Gabriela Soukalová nebo vodní slalomář Vavřinec Hradilek.

Druhý den, v pátek 26. července, se od 14 hodin otevře brána Olympijského festivalu, kde bude největší fanzóna, přes padesát olympijských i neolympijských sportů a zábavný doprovodný program. Chybět nebude gastrozóna, kavárna či prodejna s olympijskou kolekcí.