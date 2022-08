Najde se někdo, kdo si chce užít festival zadarmo? Pro chlapce i slečny od patnácti let nabízí organizátoři možnost užít si festival The Most Fest zdarma jako dobrovolník. Práce je po krátkých směnách, budete tak mít dostatek času užít si festival. Zajištěn je pitný režim i strava a stanové městečko zdarma. Pokud máte zájem, stačí se za registrovat na www.themostfest.cz v sekci dobrovolní.