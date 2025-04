ORLEN vyzývá ke spolupráci mladé technologické firmy

Společnost ORLEN vyhlásila novou výzvu k podávání žádostí o účast v programu ORLEN Skylight Accelerator. Startupy a mladé technologické společnosti z celého světa mohou přihlásit svá řešení a otestovat je v reálných podmínkách v rámci infrastruktury skupiny ORLEN.

Program je otevřen i pro společnosti v raných fázích technologického vývoje (Proof of Concept, Minimum Viable Product). V předchozích ročnících bylo realizováno téměř 40 pilotních projektů, do kterých se zapojilo téměř 900 začínajících firem z Polska i zahraničí. Přihlášky do 14. ročníku se přijímají do 28. dubna na webu www.orlen.pl v sekci Inovace.

Tento ročník zahrnuje přibližně 30 technologických výzev definovaných společnostmi skupiny ORLEN. Patří mezi ně oblasti jako digitální organizace, průmysl 4.0 a bezpečnost procesů, obnovitelné zdroje energie a inteligentní energetická infrastruktura. ORLEN Skylight Accelerator je firemní akcelerační program fungující na nekapitálové bázi – startupy si zachovávají plná práva na své technologie. Program umožňuje testovat řešení v rámci infrastruktury skupiny ORLEN ve zjednodušeném modelu spolupráce.

Účastníci mohou těžit z:

• podpory od odborníků z průmyslu

• financování pilotních implementací

• získávání zkušeností a referencí prostřednictvím spolupráce s předním průmyslovým hráčem

• příležitosti pro další komercializaci po ukončení pilotního projektu.

V předchozích ročnících programu se uskutečnilo celkem více než 300 technologických výzev, na jejichž základě bylo předloženo téměř 900 řešení od začínajících firem z celého Polska i ze zahraničí. V současné době portfolio akcelerátoru zahrnuje 40 pilotních projektů, přičemž 12 jich v současné době probíhá a další tři se připravují.

Mezi aktuálně rozpracovávanými řešeními je například digitální nástroj ORLEN určený k zeštíhlení a optimalizaci dat získaných z výrobních procesů, který umožňuje lepší modelování digitálních dvojčat pro průmyslová zařízení. V oblasti e-mobility se testuje zařízení pro řízení konektivity na dobíjecích stanicích pro elektromobily a sledování provozní kvality distribuovaných zařízení. V segmentu energetické infrastruktury je ve spolupráci se španělskou technologickou společností testována platforma pro správu sítí nízkého napětí.

Společnost ORLEN důsledně rozvíjí svůj ekosystém otevřených inovací a spolupracuje se startupy v různých fázích vývoje – od inkubace přes testování a rozšiřování až po investice rizikového kapitálu. Mezi klíčové součásti tohoto ekosystému patří vedle akcelerátoru ORLEN Skylight také firemní fond rizikového kapitálu investující do technologických společností a výzkumná a vývojová centra v Polsku a v Česku.

Startupy, které mají zájem o účast, mohou svá řešení předkládat do 28. dubna. Více informací a přístup k přihlašovacímu formuláři naleznete v sekci „Inovace“ na webových stránkách společnosti ORLEN na adrese www.orlen.pl nebo na internetových stránkách společnosti ORLEN Unipetrol www.orlenunipetrol.cz v sekci O nás. Od roku 2021, kdy byl tento mezinárodní program na podporu mladých technologických spuštěn, se do ORLEN Skylight Acceleratoru zapojily již bezmála tři desítky startupů z České republiky.

ORLEN je polská energetická skupina působící na trhu s palivy, zemním plynem, elektřinou, teplem, petrochemií a maloobchodem. Její produkty a služby slouží více než 100 milionům zákazníků v celé Evropě.

V reakci na rychle se měnící tržní prostředí skupina ORLEN realizuje investiční program s názvem „Energie zítřka začíná dnes“, ve kterém se výrazně zaměřuje na technologické inovace a energetickou transformaci. V rámci strategie do roku 2035 počítá skupina ORLEN s investicemi do energetické bezpečnosti, dekarbonizace, modernizace infrastruktury a řešení příznivých pro spotřebitele. Plánované investice na období 2025 – 2035 se pohybují ve výši 350 až 380 miliard PLN, tedy přibližně 2,1 až 2,2 bilionu korun.