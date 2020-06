Otevření silnice kolem jezera: Klapne to v létě?

Silnice kolem mosteckého jezera, která byla dokončena už v roce 2018, je stále zavřená. Otevřít se měla po peripetiích a administrativních průtazích již na jaře letošního roku. Kvůli pandemii koronaviru a pozdržovacím procesům se ale odsunulo otevření na neurčito.

Teď svitla další naděje. „Ve stavebních kruzích se již v roce 2018 objevila zpráva, že s mostem přes koridor není něco v pořádku. Kdy bude silnice zprovozněna,“ ptají se netrpělivě a stále dokola řidiči. „Stavba je dokončena a veškeré stavební práce byly provedeny v souladu s projektovou dokumentací a platnými technologickými předpisy. V současné době probíhá kolaudační řízení,“ informoval o aktuální situaci mostecký primátor Jan Paparega s tím, že vydání kolaudačního rozhodnutí pro část spadající do správního území města Litvínov se předpokládá do konce měsíce a vydání kolaudačního rozhodnutí pro část spadající do správního území statutárního města Mostu se předpokládá v 06/2020. Následně bude na této komunikaci, včetně obou mostních konstrukcí, umožněn provoz.

Pokud se nevyskytne jiná nečekaná a mimořádná událost, mohli by řidiči doufat, že se ještě během léta nová komunikace otevře.