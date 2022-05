Památník Terezín zve na vernisáž dvou unikátních výstav

Památník Terezín připravil k letošnímu 75. výročí od svého vzniku dvě unikátní výstavy – Památník Terezín v proměnách času (1989–⁠2022) a Přírůstky do sbírek Památníku Terezín. Slavnostní zahájení výstav, na které jsou všichni srdečně zváni, se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2022 od 14:00 v Malé pevnosti v Terezíně. Výstavy zde budou probíhat až do 25. října 2022.

První výstavou, kterou si Památník Terezín pro návštěvníky ke svému výročí připravil, je výstava Památník Terezín v proměnách času (1989–⁠2022). Rok 1989 byl pro tuto instituci zlomovým rokem. Zbaven ideologické zátěže začíná Památník Terezín připomínat také ty oběti, které byly do té doby upozaděny, od např. příslušníků nekomunistického odboje, obětí z řad církve, šlechty až po deset tisíc židovských obětí terezínského ghetta. Prvním krokem porevolučního vedení Památníku Terezín proto bylo zřízení Muzea ghetta v Terezíně. Výstava Památník Terezín v proměnách času (1989–⁠2022) mapuje tyto a další významné momenty vývoje instituce v posledních 33 letech.

Druhá výstava Přírůstky do sbírek Památníku Terezín veřejnosti představuje, co se podařilo ve sbírkách Památníku shromáždit za uplynulých 5 let. Bude to výstava průřezová a bude obsahovat výtvarná díla, trojrozměrné předměty, ale i písemnosti, celkem přibližně 200 exponátů. Plný počet přírůstků do sbírek za posledních 5 let dosahuje nicméně čísla 1571.

Slavnostní zahájení výstav se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2022 od 14:00 ve výstavních celách IV. dvora Malé pevnosti v Terezíně. Přijměte, prosím, pozvání k účasti na vernisáži.

Výstavy budou nadále přístupné v běžné otevírací době Malé pevnosti, tzn. denně od 8:00 do 18:00, a to až do 25. října 2022.