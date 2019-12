Mostecké oblastní muzeum a galerie zvou na slavnostní zahájení výstavy současného umělce Jana Uranta – BEACH FOAM. Vernisáž se uskuteční dne 9. 1. 2020 v 17 hodin, v galerijních prostorách děkanského kostela nanebevzetí Panny Marie v Mostě.

Beach Foam, plážová pěna, je název výstavy, která představuje průřez tvorbou Jana Uranta posledních let. Výstava potrvá do do 22. 3. 2020.