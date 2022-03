Po krádeži kafíčko

Mostecká policie objasnila několik trestných činů, které zvládl v jeden den 26letý muž. Začátkem minulého týdne měl Mostečan v dopoledních hodinách bez užití násilí vniknout do kuchyňského prostoru mosteckého hobby marketu. V zázemí pro zaměstnance obchodu neměl co dělat. Podle policistů místo prohledal a odcizil pánskou tašku s elektronickou cigaretou, peněženku s finanční hotovostí 1400 korun a platební kartou. Další zaměstnanci měli přijít o zimní bundu, dámskou kabelku včetně peněženky s platebními kartami a doklady, mobilní telefon, troje brýle a tlakoměr. Po jeho odchodu měl zanechat pracovníkům prodejny hmotnou škodu přesahující 20 tisíc korun. Nezván se do kuchyňky vydal, přestože byl v minulosti několikrát za majetkovou trestnou činnost potrestán. O několik hodin později tentýž muž neoprávněně vstoupil do bytové jednotky na okraji města Mostu. Zde si měl uvařit kávu, usadit se v obývacím pokoji a vyčkávat. Uživatelka bytu apelovala na neznámého muže, aby odešel. Výzvy měl vyhovět až po příchodu bratra nájemnice. Nezvaného hosta po chvilce zadrželi přivolaní policisté hlídkové služby, kterým nadýchal přes 1,2 promile alkoholu. V doprovodu strážců zákona putoval na nezbytně nutnou dobu do policejní cely. Mostecký vyšetřovatel obvinil muže ze spáchání trestných činů porušování domovní svobody, krádež a neoprávněné opatření, padělaní a pozměnění platebního prostředku. V případě uznání viny může stíhaný odejít od soudu až s tříletým trestem odnětí svobody.