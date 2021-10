Pobočka České pošty v ulici SNP v Mostě zkrátila otvírací dobu

Česká pošta mění provozní hodiny pro veřejnost na provozovně Most 3 v ulici SNP 2744/14. Od 4. října jsou hodiny pro veřejnost zkráceny o jednu hodinu v úterý, čtvrtek a pátek, kdy bude na pobočce otevřeno pouze do 15 hodin. Poštu k tomu kroku vedou provozní důvody. Dočasná změna hodin pro veřejnost potrvá do 14. října.

Upravená otevírací doba provozovny: Den v týdnu Standardní hodiny pro veřejnost Dočasné hodiny pro veřejnost PONDĚLÍ 10:00 – 12:00, 13:00-18:00 10:00 – 12:00, 13:00-18:00 ÚTERÝ 08:00 – 12:00, 13:00-16:00 08:00 – 12:00, 13:00-15:00 STŘEDA 10:00 – 12:00, 13:00-18:00 10:00 – 12:00, 13:00-18:00 ČTVRTEK 08:00 – 12:00, 13:00-16:00 08:00 – 12:00, 13:00-15:00 PÁTEK 08:00 – 12:00, 13:00-16:00 08:00 – 12:00, 13:00-15:00 SOBOTA ZAVŘENO ZAVŘENO NEDĚLE ZAVŘENO ZAVŘENO