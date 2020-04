Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje eviduje k 8. dubnu 314 pozitivních (v úterý 7. dubna bylo 301 pozitivních), 46 uzdravených a 4 úmrtí

OKRESY:

Litoměřice 144 (včera 137)

Ústí nad Labem 73 (včera 67)

Děčín 38 (včera 38)

Most 17 – z toho Most 7, Litvínov 10 (včera Most 17 – z toho Most 7, Litvínov 10)

Teplice 16 (včera 16)

Chomutov 15 (včera 15)

Louny 11 (včera 11)