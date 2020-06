Podnapilý muž vulgárně napadal řidiče MHD, z autobusu ho vyvedli strážníci

Na linku 156 požádal o výjezd strážníků řidič autobusu MHD, kterého ohrožoval zřejmě podnapilý cestující. Po přijetí oznámení byla na místo vyslána motohlídka strážníků. Ti zajistili v autobuse muže, který pěstmi bouchal do ochranného plexiskla u řidiče a křičel na něj. Strážníci vyzvali muže, aby zanechal protiprávního jednání a opustil autobus, muž však na výzvu nereagoval. Strážníci proto muže okamžitě vyvedli z autobusu do prostoru zastávky, a protože se jeho agresivita stupňovala, strážníci podezřelého svedli na zem a přiložili mu pouta. Svědkové k události uvedli, že podezřelý muž byl agresivní poté, co ho řidič upozornil, aby si nasadil roušku. Podezřelý podle svědků rukama bouchal do ochranného plexiskla u řidiče, snažil se dostat do prostoru řidiče a pravděpodobně ho chtěl fyzicky napadnout. Po celou dobu muž nadával a řidiče vulgárně napadal. Vzhledem k tomu, že jednání podezřelého vykazovalo znaky přestupku, kdy neměl řádně zakryté dýchací cesty ve voze MHD, a dále vykazovalo znaky přestupku proti veřejnému pořádku, kdy podezřelý neuposlechl výzvy zakročujícího strážníka při výkonu jeho pravomoci, věc byla postoupena k dořešení na Odbor správních činností Magistrátu města Mostu.