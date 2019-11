Podpoříte SOS dětské vesničky? Informace o největší sbírce v dějinách najdete i v MHD

Právě před 50 lety vznikly SOS dětské vesničky. Na začátku stála celonárodní sbírka, ve které lidé vybrali neuvěřitelných 450 milionů korun. Právě nyní startuje Největší sbírka. Informační letáky můžete najít i ve vozidlech mosteckého dopravního podniku.

Dopravní podniky napříč republikou vyzývají veřejnost, aby navázala na předchozí generace a zapojila se do sbírky, jejímž cílem je, aby u nás už žádné dítě nemuselo vyrůstat bez rodiny. Sdružení dopravních podniků ČR se rozhodlo opět využít silnou komunikační linku jednotlivých dopravních podniků a podpořit úctyhodný projekt. Tentokrát se jedná o podporu tzv. Největší sbírky, kterou organizují SOS dětské vesničky. Informace o sbírce se dostane ke statisícům cestujících prostřednictvím letáků ve vozech, na zákaznických centrech a dalších místech v jednotlivých městech. „Role dopravních podniků je v tomto obdivuhodném projektu marginální. Důležitá je práce, nadšení a energie lidí, kteří stojí za tímto projektem,“ říká Tomáš Pelikán, předseda SDP ČR a místopředseda představenstva Dopravního podniku města Pardubic, a.s., a dodává: „To nejmenší, co můžeme pro úspěch této sbírky udělat, je přenést informaci široké veřejnosti.“

„Cílem kampaně je také připomenout důvody vzniku SOS dětských vesniček před 50 lety i vlnu mezilidské solidarity, která vzniku předcházela,“ vysvětluje Jindra Šalátová, výkonná ředitelka SOS dětských vesniček a dodává: „Chceme upozornit, že i po 50 letech u nás stále vyrůstají tisíce dětí bez lásky, porozumění a důvěry a následky si nesou celý život.“

Kampaň k Největší sbírce běží od 11. listopadu do konce září příštího roku. Informace, jak se mohou lidé zapojit a podpořit SOS dětské vesničky, naleznou na webových stránkách www.nejvetsisbirka.cz. Dětské SOS vesničky můžete podpořit finanční částkou ve výši 200, 350, 500 korun či jinou částkou. Dary putují na konkrétní cíle, například na vitamíny a výživu dětí, prevenci odebrání dětí, rozvíjení jejich dovedností, poznávací výlety, zdravé jídlo na tři týdny, letní tábory apod.