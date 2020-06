Podpořte mostecký FUNpark v anketě Krušnohorská NEJ

Do konce srpna je možné hlasovat pro jednu z turistických novinek v anketě Krušnohorská NEJ. Své želízko v ohni má i tentokrát město Most, které nominovalo FUNpark, vyhlídkovou věž s lanovým bludištěm, jež se vloni prvně otevřely veřejnosti v mosteckém parku Šibeník nedaleko centra města.

Pokud chcete podpořit FUNpark, učinit tak můžete prostřednictvím hlasování na webových stránkách www.krusnehory.eu nebo na facebooku Krušnohorská NEJ¨(musíte požádat o členství v této facebookové skupině), případně mailem na info@krusne-hory.org s označením do předmětu Krušnohorská NEJ.

Letos se jedná o první ročník ankety navazující na úspěšný ročník nultý, do něhož město Most nominovalo malované video o Mostě, které bylo velmi úspěšné ve virálním světě a promítalo se i na Mezinárodním festivalu filmů s cestovatelskou tematikou Tourfilm v Karlových Varech. Letos město nominovalo jako turistickou novinku roku 2019 FUNpark, 3D bludiště s vyhlídkovou věží z mosteckého vrchu Šibeník.

Nominace mohl podávat kdokoli, a to až do konce května, protože původní termín byl kvůli nouzovému stavu prodloužen. Jednat se mohlo o akci, zážitek, nově otevřenou restauraci, ubytování nebo třeba propagační materiál, nový časopis o cestování, aplikaci, webové stránky, prostě cokoliv, co podporuje cestovní ruch v regionu. Podmínkou bylo, aby se jednalo o novinku z roku 2019, která je z oblasti Mostecka, Chomutovska, Litvínovska, Bílinska, Teplicka nebo horské části Krušných hor.

Všechny nominované produkty jsou zveřejněny na internetu a veřejnost z nich nyní může vybrat ten nejlepší. Vybírat můžete z deseti možností, dvě z nich jsou mostecké, krom FUNparku byla totiž nominována i běžecká a cyklistická stezka Green Runner, která se nachází na vrchu Ressl.

Projekt je podporován Destinační agenturou Krušné hory, Okresní hospodářskou komorou Most, Hospodářskou a sociální radou Mostecka a Euroregionem Krušnohoří.