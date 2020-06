Běh na Resslu bude poslední červnovou sobotu

Třetí ročník závodu Ressl Kros Run, který se měl původně konat 4. dubna, kdy jej překazil koronavir, má nový termín: 27. června. Závod pořádá spolek GreenRunner.cz a statutární město Most.

Start je v 11 hodin v bývalém amfiteátru na mosteckém vrchu Ressl, prezentace na místě je od 9:30 do 10:30 hodin. Tak jako v původním rozpisu se běží na dvou tratích: desetikilometrové (přesně 10,3 km) a poloviční (5,0 km). Na pěti kilometrech je na programu i běh se psy (canicross).

Zčásti se poběží na nově dokončené, unikátní vrstevnicové stezce uvnitř vrchu Ressl.

Startovné činí 200 korun (dospělí a canicross) a 100 korun (nezletilí). Registrovat se je možno pouze online na www.stopnito.cz, na místě startu v den závodu již není registrace možná.

Parkování vozidel v omezeném rozsahu je zajištěno v areálu rybníčku, u statku a na cestě podél horkovodu podle pokynů městské policie. Na místo startu je to 150 až 300 metrů.

Kategorie pro běh – muži a ženy

10 – 18 let

19 – 35 let

36 – 50 let

nad 50 let

Kategorie pro canicross – muži a ženy

10 a více let

Vyhlášení výsledků se předpokládá okolo 13. hodiny.