Policisté darují krev

Celkem v deseti termínech po dobu trvání výzvy projektu „I tobě v žilách koluje naše krev!“, který probíhal od 1. srpna do konce září, a jehož hlavním cílem je zvýšit povědomí o dárcovství krve a zapsání se do registru dárců kostní dřeně, navštívili nejen prvodárci, ale také již ostřílení dárci z řad policistů z Ústeckého kraje, transfúzní oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a nemocnice Most, za účelem darovat krev a někteří i zapsat se do registru dárců kostní dřeně.

K tomuto kroku se odhodlali zcela dobrovolně, z důvodu jednak rozšířit řady dárců krve, v případě prvodárců, popřípadě zápisu do registrů dárců kostní dřeně, ale zároveň jako vyjádření podpory uvedené výzvy, ze strany již déle darujících a v mnoha případech již několikráte oceněných dárců krve. Tímto jednáním všichni zúčastnění zcela bez pochyby naplnili své poslání, tedy „Pomáhat a chránit“ i v době mimo službu.

Svůj premiérový odběr krve absolvoval mimo jiné také ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje plk. Mgr. Zbyněk Dvořák.

„Mám velkou radost z toho, že jsem se dnes mohl připojit k naší společné akci I tobě v žilách koluje naše krev a podpořit kolegy, kteří celý život darují krev. Vím, že jich je celá řada,“ uvedl na úvod krajský policejní ředitel. „Mě ta myšlenka popravdě řečeno nikdy nenapadla, a tak jsem rád, že jsem dnes ten první krok udělal a všem děkuji, jestli podobnou iniciativu přivítají u sebe,“ dodal krajský policejní ředitel závěrem.

Projekt je v určitém smyslu jakýmsi „soubojem“ mezi složkami IZS a veřejností, tedy kdo více naplní fiktivní nádoby s krví, přičemž samotné „krveprolití“ je v tomto případě zcela dobrovolné a ku prospěchu věci. Výzvy se v Ústeckém kraji zúčastnilo několik desítek policistů.

Všichni, kteří darovali krev v rámci této výzvy, ale i ti, kteří darují pravidelně a tuto výzvu jen podpořili, si zaslouží poděkování a doufejme, že to nebyl jejich první a zároveň poslední odběr krve a budou v tomto pokračovat i nadále.