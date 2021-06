Pomoc pro Moravu

Mostecká charita ve spolupráci s městem Most shromažďuje humanitární pomoc pro oblasti zasaženými tornádem na jižní Moravě. Potřebné jsou v tuto chvíli: pitná voda, čisticí a dezinfekční prostředky, pracovní nářadí, pracovní oděvy, deky, pokrývky. Shromažďovací místo pro dary je v objektu Oblastní charity Most v ulici Františka Malíka čp. 973 od pátku 25. června 2021 do pátku 2. července 2021 v pracovní dny v době od 8 do 16 hodin, o víkendu pak od 9 do 13 hodin. Odtud bude pomoc převezena do postižených oblastí.

Případné dotazy lze zaslat na e-mail:charita@charitamost.cz nebo tel. číslo 775 713 801. Děkujeme, že pomáháte s námi!