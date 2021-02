Pomozte zachránit Mateřské centrum Klubíčko z Litvínova, kde se potkávají hendikepované a zdravé děti od nejútlejšího věku. Je to místo, kde se sdílí dětská radost. Teď hrozí, že ji vystřídá smutek. Fungování je závislé na grantech, které Klubíčko v letošním roce bohužel nedostalo. „Když každý přispějeme stokorunou a bude nás co nejvíce, tak to dáme!!! „ obrací se s prosbou o pomoc provozovatel, kterým je spolek Porozumění Litvínov, z. s.