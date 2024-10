Pomůžete mostecké diakonii doplnit šatník?

V Diakonickém šatníku Diakoie Most chybí dětské oblečení ve velikostech od 104 a výš. Potřeba jsou trička, mikiny, bundy, tepláky, ponožky, punčocháče a další oblečení. Pokud máte doma kousky, které vaše děti již přerostly a leží vám zbytečně ve skříni, můžete je do šatníku věnovat. Vaše darované oblečení pomůže těm, kteří si nové oblečení nemohou dovolit. Oblečení můžete kdykoliv přinést do Azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni v Mostě, který má nepřetržitý provoz. Adresa: Mikoláše Alše 3274 Most.