Pořad osudové lásky baronky Ulriky, který se natáčel i v mosteckém muzeu, odvysílá dnes dnes ČT2

Dnes v 21.30 odvysílá ČT2 dokument GOETHE A ULRIKA ze seriálu OSUDOVÉ LÁSKY Stanislava Motla. Dokument se natáčen i mosteckém muzeu a podíleli se na něm zdejší odborní a pracovníci. Život baronky Ulriky je spjatý se zdejším regionem, kde pobývala.

Pokud byste měli zájem se o osudech Ulriky von Levetzow dozvědět více můžete navštívit osobně či virtuálně stálou expozici Oblastního muzea a galerie v Mostě ULRIKA VON LEVETZOW. ANDĚL VE TŘPYTU PAR.

Ulrika se v matčině společnosti ještě jako batole roku 1810 v Teplicích setkala s německým spisovatelem Johannem Wolfgangem von Goethem. Když bylo Ulrice sedmnáct let, sešli se opět, a to při pobytu v Mariánských Lázních roku 1821. 72letý klasik německé kultury se do mladé dívky zamiloval. Ulrika jej roku 1823 v Mariánských Lázních prostřednictvím matčiny odpovědi námluvy zprostředkujícímu Goethovu zeměpánovi, sasko-výmarskému velkovévodovi, odmítla, ale sama se již nikdy nevdala. Pečovala o děti své předčasně zesnulé mladší sestry Amálie (1806-1832), provdané von Rauch, potom o starou matku. Také přírodovědec Schubart u ní později uspěl jen jako učený přítel; jeho a Goethovy listy nechala před smrtí spálit. Goethe svou bolest z odmítnutí vyjádřil roku 1823 v básni (Mariánskolázeňská) Elegie a již více do Čech nepřijel, ač to na rok 1824 plánoval. Ulrika sama o jejich údajném milostném vztahu, jak se o něm už r. 1823 v lázeňské a záhy i výmarské společnosti mluvilo a jak to v 19. století opakovali četní autoři, na sklonku svého života jasně napsala: „Nešlo o žádnou známost“. („Es war keine Liebschaft.“)

Ulrika téměř celý život strávila v Čechách na třebívlickém panství, kde založila školu pro nezaopatřené dívky. Zabývala se ručními pracemi, četbou a tíhla k filantropii. Svým otčímem hrabětem Františkem Josefem z Klebelsbergu, polyhistorem a spoluzakladatelem Národního muzea, byla vedena k zájmu o zeměpis a přírodovědu. Dostala se do společnosti hraběte Kašpara ze Šternberka a dalších zakladatelů Národního muzea v Praze, stala se dokonce členkou jeho Společnosti. Po smrti své matky darovala muzeu část klebelsberské pozůstalosti a prodala zděděný Klebelsberský palác v Mariánských Lázních.