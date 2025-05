Poškození naletěli na žádosti o půjčku od „svých známých“.

Přišel Vám do WhatsAppu odkaz na hlasování v taneční soutěži (nebo nějaký podobný odkaz)? Neklikejte na něj. Od včerejška v Ústeckém kraji řešíme několik případů, kdy neznámý pachatel tímto způsobem získá přístup do cizího WhatsAppového účtu. Poté z něj rozešle zřejmě všem kontaktům žádost o půjčení peněz s tím, že je zítra vrátí. Následně zašle číslo účtu, na který požaduje peníze poslat. Jen v okrese Chomutov jsme od včerejška zjistili nejméně 5 poškozených, kteří neznámému podvodníkovi poslali částky od 27 do 30 tisíc korun v domnění, že půjčují peníze svému známému. Proto pokud vám přijde požadavek na půjčení peněz, nic neposílejte a nejprve si důsledně (nejlépe tak, že zavoláte přímo žadateli o půjčku) ověřte, zda je to skutečně on, kdo vás o půjčku žádá. Další případy se již objevily i na Mostecku, Lounsku, ale i jinde v republice.