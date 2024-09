Povodňová komise: Prognózy jsou lepší, Labe bude kulminovat zítra

Povodňová komise Ústeckého kraje se sešla nad aktuální situací. Zprávy od správců toků jsou spíše uklidňující.

Kulminace na Labi v Ústí nad Labem se očekává v úterý 17. září ve večerních hodinách (okolo 20. hodiny), a to na cca 680 cm. I průtok by měl být nižší než původní odhady. Je to cca o 2 m níže než při povodních v roce 2006. Situaci pomohlo Povodí Vltavy, které snížilo odtoky z vltavské kaskády. I v případě, že ke kvůli srážkám a stavu hladin v jižních Čechách bude muset navýšit, protipovodňová opatření jsou připravena na vyšší hladiny. V tuto chvíli jsou zdi vystavěny v Ústí nad Labem, Děčíně, Křešicích, naopak nebude třeba je stavět ve Štětí, Roudnici nad Labem a Píšťanech. Průjezdnost obou labských břehů by měla být zachována, a to zejména pro složky IZS.

Na Kamenici ve Hřensku je situace nyní také stabilizovaná, i když se uvažovalo o evakuaci obce kvůli naplavenému dřevu v soutěskách.

Kalamitní situace způsobená větrem o víkendu v oblasti dodávek elektrického proudu již také pominula. ČEZ Distribuce aktuálně řeší jen 3 menší poruchy a klesá i počet volajících na krizové linky.

Hasiči jsou stále v pohotovosti, nejvíce zásahů mají kvůli popadaným stromům.

Krajská hygienická stanice informuje, že bude dělat rozbory ze studen zasažených povodní. Je ale nutná součinnost a koordinace ze strany starostů obcí. KHS zřídí informační linky pro veřejnost nejen kvůli studnám, ale také kvůli dodávkám pitné vody.

Co se týká humanitární pomoci pro postižené oblasti, v tuto chvíli je potřeba zejména balená voda a trvanlivé potraviny.