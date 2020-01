Česká pošta oznámila dočasnou změnu otevíracích hodin u provozovny Most 10, která sídlí ve Velebudické ulici č. p. 3270 v nákupním hypermarketu. Z provozních důvodů bude mít tato pobočka až do 31. ledna změněnou otevírací dobu. Otevřeno bude od pondělí do pátku od 8 do 18 hodin. V sobotu a neděli pak od 8 do 12 hodin.